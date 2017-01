IJsselstein wil geld terug van Grontmij

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 15:26 uur | update: 15:32 uur

IJSSELSTEIN - De gemeente IJsselstein wil 10.000 euro terug van Grontmij. Het ingenieursbureau heeft een onderzoek gedaan naar de beste methode om het stadhuis van IJsselstein te verduurzamen. Grontmij stelde voor om met zogenoemde luchtwarmtepompen het gebouw te verwarmen.



Een installatiebedrijf bekeek het rapport en veegde er direct de vloer mee aan. Als het buiten kouder is dan 5 graden Celsius dan volstaan luchtwarmtepompen niet om het gebouw warm te krijgen. Er is dan aanvullende verwarming noodzakelijk. Ook was Grontmij vergeten dat een warmtepomp stroom gebruikt. De extra kosten van 7.000 euro per jaar waren niet in het rapport opgenomen.



Het rapport van Grontmij was de basis voor de plannen om het Stadhuis in IJsselstein te verbouwen. Nu de oplossing van Grontmij niet mogelijk blijkt, lopen de kosten voor die verbouwing met enkele tonnen op.



Wethouder Vincent van den Berg (CDA) zei donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering dat hij gaat proberen de 10.000 euro die het onderzoek heeft gekost, terug te krijgen.



Grontmij is een van oorsprong Nederlands ingenieursbureau. In 2015 werd het overgenomen door Sweco. Het bedrijf voert nu deze naam. Een woordvoerster van Sweco reageert verbaasd op de klachten. Volgens haar was de gemeente destijds tevreden met het rapport. Het bureau heeft sindsdien geen klachten van de gemeente ontvangen.



Het bedrijf herkent zich niet in de kritiek. Het door Grontmij geadviseerde systeem zou nog moeten werken bij een buitentemperatuur van min 10 graden Celsius. Ook zegt het bureau dat ze wel degelijk rekening hebben gehouden met extra kosten voor elektriciteit. Het bedrijf benadrukt dat het niet bij de verdere uitwerking van de plannen betrokken is geweest.



