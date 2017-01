Mannen met zware wapens verdacht van voorbereiden moord

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 14:59 uur | update: 18:07 uur

Foto: Erik van 't Woud ANP

UTRECHT - De mannen die twee weken geleden met zware wapens werden betrapt in de Utrechtse wijk Overvecht worden verdacht van het voorbereiden van een moord en van verboden wapenbezit. Onderzocht wordt nog of ze betrokken zijn bij de dood van Hakim Changachi, die op 12 januari werd geliquideerd.



Het duo zit vast 'in beperking'. Dat betekent dat ze vanuit hun cel alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De raadkamer van de rechtbank in Utrecht heeft hun voorarrest met negentig dagen verlengd. Het gaat om een 25-jarige Amsterdammer en een 24-jarige man zonder bekende woonplaats.



De verdachten sloegen twee weken geleden in Overvecht op de vlucht bij een controle door de politie. In Huizen werden ze gearresteerd. Ze hadden zware wapens bij zich. Het lijkt erop dat met hun arrestatie een moordpoging is verijdeld.



Of ze te maken hebben met de liquidatie op de Faustdreef is nog niet duidelijk. Mogelijk is bij die schietpartij een verkeerd doelwit om het leven is gebracht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Deze verdachten lekker laten zitten en laten wegrotten. Dit soort gespuis wordt iedereen zat. A.S. uit Utrecht | 27-01-2017 16:26 uur

Nieuwsoverzicht