FC Utrecht klaar voor Go Ahead Eagles

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 16:45 uur | update: zaterdag 28 januari 2017, 09:08 uur

Foto: ANP

UTRECHT - FC Utrecht moet na de nederlaag tegen aartsrivaal Ajax vorige week en afgelopen woensdag de uitschakeling in het bekertoernooi tegen Cambuur Leeuwarden nu echt opstaan tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. Dat zegt coach Erik ten Hag.



"De bekernederlaag is een deceptie voor ons, maar daar moet je mee omgaan", aldus Ten Hag. "We moeten leren van de lessen die we opgetekend hebben gekregen en daar wat mee doen in de competitie." De coach is niet bang voor de Deventenaren. "We moeten gefocust zijn, wat er woensdag aan ontbrak was scherpte in het strafschopgebied. Daar moet de ploeg echt wat mee gaan doen."



Voor verdediger Robin van der Meer is de wedstrijd in de Adelaarshorst een bijzondere. Voor hij naar FC Utrecht kwam, speelde hij in Deventer. "Het kan daar spoken. De supporters zijn fantastisch en ik krijg via social media al berichten dat ze er naar uitzien mij weer te zien. Ik heb datzelfde gevoel, het is daar toch voor mij begonnen. Maar we gaan er heen voor drie punten en niets minder."



Go Ahead Eagles staat één na laatste, FC Utrecht op de zesde plaats. Winst is voor de Utrechters nodig om in het spoor van de subtop te blijven. De wedstrijd begint om 18:30 uur en is live te volgen via Radio M Utrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Ik ga er van uit dat de "knullen" van Ten Hag voor iedere wedstrijd klaar zijn. Dat moet ik ook als ik ga werken bij mijn werkgever, 5x in de week. En voor aanzienlijk minder muntjes. Want anders geeft hij mij een schop onder mijn kont. Peter uit Utrecht | 27-01-2017 16:54 uur

Nieuwsoverzicht