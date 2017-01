Kamp Amersfoort digitaliseert gegevens gevangenen WOII

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 17:39 uur | update: 18:44 uur

Geanonimiseerde gegevens Foto: Nationaal Monument Kamp Amersfoort

AMERSFOORT - Het Rode Kruis gaat samen met het NIOD en Archief Eemland tienduizenden documenten over gevangenen van Kamp Amersfoort digitaal opslaan. Het gaat om transportkaarten, persoonlijke documenten en lijsten met gegevens.



Een deel van de documenten is beschadigd en moet eerst gerestaureerd worden. Vanwege het werk kunnen nabestaanden zo'n anderhalf jaar niet bij de stukken. Veel van de stukken zijn echter al als kopie beschikbaar bij het Kamp zelf.



De archiefstukken vertellen veel over het lot van de gevangenen in hun kamptijd. In Kamp Amersfoort zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 35.000 mensen gevangen. De nazi's voerden tienduizenden gevangenen door naar kampen in Duitsland, waar velen om het leven kwamen.



