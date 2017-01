Zwembad Woestduin in Doorn sluit de deuren

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 17:25 uur | update: 17:52 uur

Foto: Martijn Beekman, ANP

UTRECHTSE HEUVELRUG - Zwembad Woestduin in Doorn zal na de zomer de deuren sluiten. Het college van B en W in de Utrechtse Heuvelrug zegt dat er geen geld is om drie zwembaden in de gemeente open te houden.



Zwembad de Zwoer in Driebergen-Rijsenburg zou in ieder geval tot de zomer van 2036 behouden moeten blijven voor Utrechtse Heuvelrug, zo stelt B en W de gemeenteraad voor.



Zwembadexploitant Laco BV zou de komende jaren het zwembad in Driebergen moeten blijven exploiteren en beheren. Daarnaast wordt het wedstrijdbassin voorzien van nieuwe startblokken die voldoen aan de richtlijnen van de KNZB voor kortebaanzwemmen.



Behalve De Zweer wil B en W dat ook het Bosbad in Leersum behouden blijft. De gemeenteraad neemt half maart een definitief besluit over de toekomst van de binnenbaden.



