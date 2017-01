Voetballende Kampongjongens vallen hockeyers lastig

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 18:12 uur | update: 19:10 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Jongens van de voetbalafdeling van sportvereniging Kampong in Utrecht hebben jonge hockeyers lastig gevallen. Dat heeft het bestuur bekend gemaakt in aan bericht aan de ouders van alle jeugdleden.



Bij de club was deze week onrust ontstaan na het nieuws dat enkele jeugdleden van de hockeyafdeling na de training achter het clubhuis lastig waren gevallen. Inmiddels is bekend wie de belagers zijn, schrijft het bestuur in een appbericht aan alle ouders.



"Omdat het jeugdleden van Kampong Voetbal zijn, trekken beide besturen met elkaar op om dit eenmalige incident passend af te ronden", aldus het appbericht. Het bestuur van Kampong Hockey overlegt daar ook over met de ouders van de betrokken jeugdleden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht