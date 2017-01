Motorrijder gewond bij ongeluk in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 07:54 uur | update: 10:16 uur

NIEUWEGEIN - Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk ter hoogte van de A2 in Nieuwegein. Hij kwam in botsing met een auto.



De motorrijder werd vlak voor de verkeerslichten geraakt en kwam aan de overkant van het kruispunt in de berm tot stilstand. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht.



