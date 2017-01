Hardnekkige branden in Soesterberg houden brandweer uren bezig

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 10:15 uur | update: 12:44 uur

SOESTERBERG - De brandweer probeert zaterdagmorgen een hardnekkige brand in een grote voorraad isolatiemateriaal aan de Schooldwarsweg in Soesterberg te blussen. Vrijdagavond ontstond er ook al brand.



Er wordt daarom sterk rekening gehouden met brandstichting. De schade zou volgens omstanders in de tienduizenden euro's lopen.



De eerste brand vond vrijdagavond rond 18.30 uur plaats. Na een paar uur kon het vuur geblust worden. Op een warmtebeeldcamera waren geen vuurhaarden meer te zien.



VORKHEFTRUCK

Zo'n twaalf uur later ontstond er echter weer brand, nu iets verderop. Het laaide telkens weer op bij het uit elkaar trekken van het in plastic folie verpakte materiaal, wat met een vorkheftruck gebeurde.



De brandweer was rond 10.00 uur nog steeds bezig met blussen.



