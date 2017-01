File door ongeluk op A1 bij Eembrugge

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 12:10 uur | update: 12:15 uur

Foto: ANP

EEMBRUGGE - Automobilisten op de A1 richting Amersfoort staan in de file door een ongeluk bij Eembrugge. De vertraging kan oplopen tot ruim veertig minuten.



De oorzaak is een aanrijding waarbij drie auto's betrokken waren. Door het ongeluk is er nog maar een rijstrook open.



Het is onduidelijk wanneer de weg weer vrij is.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht