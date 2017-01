Automobilist rijdt lichtmast omver in De Meern: "Ik weet van niets"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 12:40 uur | update: 12:44 uur

Foto: Politie

UTRECHT - De politie heeft vrijdagavond een automobilist betrapt die een lichtmast omver had gereden op de Lichtenberglaan in De Meern. De man ontkende dat hij er iets mee te maken had.



Rond 21.45 uur zagen agenten de auto rijden in De Meern. Zij wilde de auto controleren, maar moesten eerst keren. De was kort uit het zicht, maar werd op de Lichtenberglaan weer aangetroffen met een kapotte bumper.



VERSNELDE PAS

Op die plek lag ook een lichtmast plat op de weg. Omstanders wezen naar twee jonge mannen die met versnelde pas wegliepen. De twee werden aangesproken en zeiden in eerste instantie "van niets te weten".



Na kort onderzoek ter plaatse bekende één van hen de bestuurder te zijn geweest. Hij had alcohol gebruikt, maar de uitslag van de blaastest op straat bleef binnen de norm.



DRONKEN

De passagier gedroeg zich vervelend en provocatief. Hij was volgens de politie duidelijk dronken en kreeg daarom een bekeuring voor openbare dronkenschap.



De bestuurder gaat de schade regelen met de gemeente.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht