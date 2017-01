PvdA kaart gevaarlijke kruising Overvecht aan

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 16:29 uur | update: 18:30 uur

De schade na het laatste ongeluk op 9 januari Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - De PvdA in Utrecht maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk Overvecht. De partij doelt vooral op de kruising tussen de Carnegiedreef en de Paranadreef, waar de afgelopen maanden veel ongelukken zijn gebeurd.



De PvdA heeft vragen over het kruispunt gesteld. Het meest recente ongeluk was eerder deze maand. Toen kwamen twwe auto's met elkaar in botsing. Eind vorig jaar raakte een scooterrijder gewond. De kruising tussen de Carnegiedreef en de Paranadreef staat op een lijst van gevaarlijkse kruispunten in Nederland.



De PvdA maakt zich ook zorgen over de kruising tussen de Neckardreef en de Moldaudreef.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 5 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Veroorzakers moeten gauw op eigen kosten naar de educatieve strafcursus en alle schade zelf betalen !!! De gemeente moet niet aan het aanpassen blijven omdat steeds meer personen zich niet aan de regels willen houden Gerard uit Utrecht | 28-01-2017 20:47 uur Lekker makkelijk om het probleem bij de overheid te leggen. Het probleem is niet de kruising, maar de automobilisten die veel te hard rijden. En die zich ook anderszins niet aan de verkeersregels houden c.q. er volkomen schijt aan hebben. Als er dan ook nog eens niet wordt gehandhaafd, gaat het van kwaad naar erger. Maar zelfs als er niet wordt gehandhaafd, bestaat er nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid. Al schijnt dat laatste voor een hoop mensen een nogal abstract begrip te zijn. Lombokker uit Utrecht | 28-01-2017 17:56 uur Als je aan de verkeersregels houd, dan gebeuren er geen ongelukken. Nico uit UTRECHT | 28-01-2017 17:48 uur Het ligt hier niet zo direct aan de weginrichting. meer aan het gedrag van de verkeersdeelnemers. Handhaaf de maximumsnelheid en de voorrangsregels. Daarvan zal het effect direct merkbaar zijn. mick uit Utrecht | 28-01-2017 17:43 uur De Carnegiedreef is erna de "verbetering" alleen maar slechter op geworden. Waarom niet een rotonde aangelegd; ruimte genoeg. Karel uit Utrecht | 28-01-2017 17:03 uur

Nieuwsoverzicht