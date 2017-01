Hans Cornelisse zoekt een secretaresse, heb jij interesse?

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 17:31 uur | update: 17:31 uur

BAARN/EEMNES - Het is een beeld dat je niet meer vaak ziet in het tijdperk van digitale cv-databases en vacaturesites: een ouderwets sandwichbord om personeel te werven. Ondernemer Hans Cornelisse uit Eemnes trok er zaterdagmiddag dan ook het nodige bekijks mee op de Brink in Baarn.



Cornelisse had een speciale bedoeling met zijn wervingsactie: hij heeft het gehad met personeelsadvertenties op internet. Voor de vacature bij zijn bedrijf in Eembrugge komen uit het hele land reacties, maar hij wil juist personeel van dichtbij.



Cornelisse is er stellig over: "Je gaat toch geen uur of meer reizen, en in de avond weer terug, om te werken?". Zijn nieuwe secretaresse komt dus wat hem betreft uit de regio Eemland. Of de geschikte kandidaat zich al heeft aangediend is niet bekend, dus wie aan de eisen voldoet kan een gokje wagen. Al zal het dan wel via een mailtje naar het bedrijf van Cornelisse moeten.



Reacties van lezers Helemaal top! Zeker in een tijd dat iedereen maar loopt te zeuren dat er meer asfalt moet komen snapt deze ondernemer wat de oplossing is. We mochten willen dat er meer van dit soort ondernemers waren! harry uit Maarssen | 28-01-2017 19:38 uur @Ikke: Ik kan het wel begrijpen dat hij het op deze manier doet. Personeel van lekker dichtbij, snel inzetbaar. gaulette uit De Meern | 28-01-2017 19:30 uur Deze man is niet van deze tijd ! Mensen rieizen wel meer uur naar hun werk. Een baan is namelijk niet vanzelfsprekend meer. Ikke uit Utrecht | 28-01-2017 17:38 uur

