Tienduizenden bezoekers op onderwijsbeurs

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 18:03 uur | update: 18:07 uur

UTRECHT - De NOT, de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux, zit er weer op. Zaterdag was de laatste dag in de Utrechtse Jaarbeurs.



Er werden diverse activiteiten gehouden, zoals workshops, presentaties en optredens. Speciale aandacht was er voor dyslexie. Veel gezinnen met kinderen kwamen kijken wat scholen kunnen doen voor dyslectische leerlingen.



De beurs werd dinsdag geopend door koningin Máxima en minister Bussemaker. Tot en met vrijdag heeft de beurs 31.000 bezoekers getrokken. De bezoekersaantallen van zaterdag zijn nog niet bekend.



