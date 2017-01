Gewonde bij steekpartij in Amersfoortse Kruiskamp

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 08:39 uur | update: 12:17 uur

AMERSFOORT - Op de Kruiskamp in Amersfoort is in de nacht van zaterdag op zondag iemand neergestoken. De politie meldt op Twitter dat de verwondingen meevallen.



Een verdachte is aangehouden. De politie doet nu onderzoek naar de toedracht van het steekincident.



Over de identiteit van en de relatie tussen het slachtoffer en de vermoedelijke dader is niets bekend.







