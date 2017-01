Douglas in Houten doelwit van ramkraak, daders voortvluchtig

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 08:57 uur | update: 14:19 uur

De ruit raakte ernstig beschadigd. Foto: Koen Laureij

HOUTEN - Vier ramkrakers hebben in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd de Douglas in Houten binnen te dringen. De mannen met bivakmuts op ramden met een voorwerp de ruit van de winkel en dat leverde een flinke deuk op in de pui. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend.



De politie kwam in actie na een melding van een getuige. De daders hadden dat waarschijnlijk door, want ze gingen er daarna snel vandoor in een Audi.



Agenten waren net te laat ter plaatse om de ramkrakers te kunnen pakken, maar zetten gelijk een zoektocht op touw. Er werd daarbij onder meer een politiehelikopter ingezet, maar de daders zijn nog steeds voortvluchtig.



Op Facebook zou korte tijd een filmpje van het voorval hebben gestaan. Daarop zou te zien zijn geweest dat een aantal personen er in een donkere auto vandoor wilden gaan. De ramkraak zelf stond niet op beeld. Het filmpje is inmiddels verwijderd.



Reacties van lezers Maar gelukkig tonen de criminaliteitcijfers een neerwaartse trend, ook al verspreidt zware criminaliteit zoals hierboven zich als een olievlek over heel het land en zelfs het continent. Niets aan de hand mensen! Blijft u lekker slapen! Stem allen voor voortzetting van dit beleid! Piet uit Utrecht | 29-01-2017 12:08 uur Een donkere auto. Laat me raden, een Audi? Jan uit Amersfoort | 29-01-2017 10:49 uur

