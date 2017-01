Onrustige uitgaansnacht Amersfoort: mishandelingen en blote man opgepakt

Door de nieuwsredactie geplaatst: zondag 29 januari 2017, 09:29 uur | update: 11:00 uur

AMERSFOORT - De politie was zaterdagnacht druk met een aantal mishandelingen in de Amersfoortse binnenstad. Dat laat de wijkagent zondagochtend weten via Instagram. Het ging volgens hem om "horecagelateerde incidenten".



Op de Hof pakte de politie bovendien een naakte man op. Agenten kwamen in actie nadat ze een melding binnenkregen dat er zich een onbekende naaktloper bevond in een woning boven een horecagelegenheid. "Een gevalletje te veel gedronken", stelt de wijkagent.



Het is onbekend of er ook aanhoudingen zijn verricht vanwege de mishandelingen. Vanwege een steekpartij in de wijk Kruiskamp werd wel een verdachte opgepakt.



Reacties van lezers Jan, wie zegt ons, dat die man daar woont. FredV uit Lopik | 29-01-2017 14:10 uur Naakt in eigen huis is gewoon toegestaan, echter l te demonstratief met de kerstboom of de appelflap voor het raam paraderen niet. Een grijs gebied dus en per situatie kan dit ook verschillen. Derhalve is er vrijwel nooit een wettelijke basis voor een bekeuring of vervolging, hooguit dat de politie een reprimande kan geven. Feit is wel dat in de jaren 70 en 80 eigenlijk niemand hier ernstig aanstoot aan nam of anders gewoon de andere kant op keek. Maar NL is wel iets veranderd sindsdien... Erik uit Leusden | 29-01-2017 13:31 uur Dat heet openbare schennispleging Jan, dat is niet toegestaan, gewoon lekker je gordijnen dicht houden is toch niet zo moeilijk. Mark uit Amersfoort | 29-01-2017 12:25 uur Sinds wanneer mag je in een woning niet in je blootje lopen? Jan uit Amersfoort | 29-01-2017 10:54 uur

