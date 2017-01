"Omzet winkeliers De Heul gekelderd sinds bouw nieuwe Jumbo"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 11:11 uur | update: 14:19 uur

Winkelcentrum De Heul in Wijk bij Duurstede. Foto: Google Maps

WIJK BIJ DUURSTEDE - Ondernemers van winkelcentrum De Heul in Wijk bij Duurstede hebben het moeilijk. Dat schrijft Wijks Nieuws.nl. Sinds de bouw van een nieuwe Jumbo elders in het stadje is hun omzet met ongeveer 40 procent gedaald. De Heul zou nieuw leven ingeblazen kunnen worden door er een grotere supermarkt te bouwen en meer parkeergelegenheid te realiseren.



Toch is het volgens de winkeliers vooral belangrijk dat De Heul snel gerenoveerd wordt, zegt Bea Kokje namens de winkeliersvereniging tegen Wijks Nieuws.nl . "Nieuwbouw kost al gauw twee, drie jaar. Als er voor die tijd niets verandert, zijn sommige winkeliers dan al failliet."



Bovendien kunnen nieuwbouwplannen op korte termijn veel overlast geven. "Ook verandert het parkeerterrein in een grote bouwput, waardoor de loop eruit gaat en we veel klandizie verliezen. Bovendien is het in onze ogen kapitaalvernietiging van nog prima panden én worden de winkeliers met torenhoge herinrichtingskosten opgezadeld, die zij niet kunnen betalen", zegt Kokje.







