Drie jonge scooterdieven betrapt in Nieuwegein

NIEUWEGEIN/NIEUWEGEIN - Een scootterroof in Nieuwegein is zaterdagavond mislukt. Drie jongens probeerden een brommer te stelen aan de Beryldrift. Een alerte getuige zag het en belde de politie.



De jongens gingen er vandoor, maar agenten in burger sloten de drie in. De wijkagent schrijft op Facebook dat het belangrijk is om te bellen bij verdachte situaties.



Hij gaat de melder als bedankje nog een bloemetje sturen.



