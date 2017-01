Mogelijke betaster opgepakt in Amersfoorts zwembad

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 18:33 uur | update: 18:47 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort heeft zondag een man aangehouden in het Sportfondsenbad. Volgens een ooggetuige had de verdachte even daarvoor meisjes betast in het zwembad.



De aanhouding leidde tot veel commotie. Zo probeerde een man de verdachte aan te vallen, maar kon hij worden tegengehouden door het personeel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en ook over de identiteit van de meegenomen man is nog niets bekend.



SRO, de overkoepelende organisatie van het zwembad, laat weten het incident te betreuren. "Volgens protocol is de politie ingeschakeld, die het incident in onderzoek hebben genomen."



De vermeende dader hangt een toegangsverbod voor alle SRO-accommodaties boven het hoofd.



