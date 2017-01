Ouderen: doe onveilige sleutelkluisjes in de ban

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 13:35 uur | update: 14:30 uur

UTRECHT - Ouderenbond KBO-PCOB wil af van onveilige sleutelkluisjes. Dat zei de belangenclub in Utrecht tegen het televisieprogramma Kassa. Jaarlijks worden honderden huishoudens slachtoffer van inbrekers, die het sleutelkluisje bij de voordeur weten te kraken.



De kluisjes worden gebruikt om bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers binnen te laten bij ouderen thuis. Zij kunnen de deur vaak niet zelf open doen. Daarom doen ze hun sleutel in een kluisje naast de voordeur. Hulpverleners kunnen die openen met een speciale code en kunnen daarna met de sleutel in het huis van hun cliŽnt komen.



Maar sommige kluisjes blijken gemakkelijk open te breken, onderzocht Kassa. Hoewel KBO-PCOB daar al jaren voor waarschuwt is het probleem nog niet opgelost.



De ouderenbond wil nu dat er gestopt wordt met het gebruik van sleutelkluisjes zonder keurmerk. Totdat er een veilige oplossing is, adviseert de KBO-PCOB om hulpverleners te vragen van te voren te bellen zodat er voldoende tijd is om de deur te openen.



50PLUS heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie.







Reacties van lezers Helemaal terecht. In deze tijd vol hi-tech moet er toch iets beters te vinden zijn dan iets wat zo primitief en onveilig is? Pim uit Houten | 29-01-2017 16:09 uur Leuk bedacht van de KBO-PCOB, maar hebben die dan ook de mogelijkheid om de deur open te doen bij mensen (hoeven niet alleen ouderen te zijn, want ook jongeren kunnen zorg nodig hebben), die dat zelf niet kunnen en helaas geen mantelzorger(s) hebben. Een alternatief is een deuropener met afstandsbediening en camera op te controleren wie er staat, maar dat is denk ik duurder dan een veilig kluisje. hans uit Culemborg | 29-01-2017 15:37 uur Vaak zijn deze kluisjes met een plug en schroef aan de muur bevestigd. Indien mogelijk deze mer bouten vastzetten of gaten boren deze opvullen met de plug en montage kid bijna niet van de muur los te frikken maar nog maals als onbevoegde binnen willen komen lukt dat guusje uit IJsselstein | 29-01-2017 15:31 uur

