Auto met vrouw en kindje belandt in sloot bij Soest

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 14:36 uur | update: 15:13 uur

Het ongeluk gebeurde vlakbij de spoorwegovergang aan de Peter van den Breemerweg. Foto: AS Media

SOEST - In Soest is zondagmiddag een auto uit de bocht gevlogen en in een sloot beland. De bestuurster en een kindje, dat ook in het voertuig zat, konden zelf uit de auto komen.



Het ongeluk gebeurde in de buurt van de spoorwegovergang aan de Peter van den Breemerweg. De inzittenden zijn onderzocht door ambulancepersoneel, maar het is onbekend hoe het nu met ze gaat.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk.



Reacties van lezers Een dergelijk ongeluk kan iedereen overkomen. Het ziet er naar uit dat de moeder en kindje er lichamelijk goed zijn afgekomen. Beiden: Heel veel sterkte toegewenst !. Nico van Harten uit Utrecht.660 Nico van Harten. uit UTRECHT. | 29-01-2017 16:11 uur Auto met vrouw,gaat gewoon niet samen. inwoner uit Utrecht | 29-01-2017 16:02 uur De bocht (komende vanaf de overweg) gemist, omdat het kind op de achterbank aandacht vroeg. hans uit | 29-01-2017 15:40 uur

