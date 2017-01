Bilthovenaren tegen "kolderiek plan" om bussen te schrappen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 30 januari 2017, 06:00 uur | update: 06:11 uur

De discussie gaat onder meer over buslijn 77. Foto: RTV Utrecht

BILTHOVEN - Inwoners van Bilthoven maken zich ernstig zorgen over de versobering van het busvervoer in hun dorp. De provincie en U-OV willen buslijn 78 's avonds en in het weekend schrappen, omdat er te weinig mensen gebruik van zouden maken. Ook bus 77 rijdt vanaf 1 juli niet meer door De Leijen.



"Met dit plan worden bewoners van de wijk De Leijen en Centrum II, waar veel ouderen en mensen met een beperking wonen, ernstig gedupeerd. Aan de route van buslijn 78 liggen maar liefst drie zorgcentra," zegt Herman Kramer, die een petitie is gestart tegen het schrappen van de bussen.



DRIE KILOMETER

De gevolgen van de plannen zijn groot, denk Kramer. "Straks moeten de reizigers twee tot drie kilometer lopen. De provincie en U-OV zeggen dat ze snel en veilig openbaar vervoer willen, maar ik zie ouderen die afstand niet lopen. En zeker niet 's avonds. Ik vind het een kolderiek plan van ze."



De petitie is inmiddels door ruim honderd mensen getekend. "Wij hopen de provincie en U-OV er zo van te kunnen overtuigen dat de plannen niet door mogen gaan. Ik heb ook al contact gehad met raadsleden in De Bilt en die zijn er ook verbolgen over", zegt Kramer.



SNEAKY

Kramer is vooral niet blij met de manier waarop de plannen naar buiten zijn gebracht. "Ik kwam erachter door een tweet van de provincie, waar een heel rapport achter zat. Heel sneaky werden op pagina 35 de plannen aangekondigd om de bussen te schrappen. Dat is niet chique. Ook de raadsleden wisten er niks van."



De provincie Utrecht vroeg vorige week aan reizigers wat ze van de nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer vinden. Het nieuwe rijschema van U-OV gaat in juli van dit jaar in. Op veel lijnen komen er extra ritten en langere bussen, maar in Bilthoven wordt de dienstverlening dus versoberd.



