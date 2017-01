Auto uitgebrand in Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 30 januari 2017, 05:49 uur | update: 08:08 uur

Foto: Sander Optendrees

WOERDEN - De brandweer in Woerden is vannacht uitgerukt voor een autobrand. Rond 1.30 uur stond op de Molenvlietbaan een geparkeerde auto in brand.



De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Of het om brandstichting gaat wordt onderzocht.



