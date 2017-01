Honderden truckers gezocht in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 30 januari 2017, 06:34 uur | update: 06:47 uur

DE BILT - Met het aantrekken van de economie is de vraag naar vrachtwagenchauffeurs groot, zeker in de provincie Utrecht. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek biedt daarom met het project 'Tweeduizend chauffeurs gezocht' een opleiding aan en vergoedt 90% van de kosten.



Projectleider Willem de Vries ziet een groeiende vraag in de provincie. "Utrecht is een logistiek centrum van Nederland en daar zijn veel bedrijven die vacatures hebben voor chauffeurs."



Dennis Rijken uit Houten doet mee aan het project en hij werkt inmiddels bij Transportbedrijf Van Vliet in IJsselstein. "Binnen anderhalve maand heb ik al mijn papieren op zak. Als ik het allemaal zelf had moeten betalen, was ik wel een half jaar bezig geweest."



Van Vliet is daar ook blij mee: "We krijgen gemotiveerde mensen die alleen opzien tegen de kosten van het halen van het rijbewijs. Ze hadden het jaren eerder moeten doen, dan hadden we nu niet zo'n last gehad van de vergrijzing."



Vanavond wordt in De Bilt een bijeenkomst gehouden voor iedereen die interesse heeft om vrachtwagenchauffeur te worden.



