Oppositie woedend over zwembadbesluit De Bilt

DE BILT - Bij de oppositiepartijen in De Bilt leeft grote onvrede over het besluit afgelopen donderdag om een klein in plaats van een groot zwembad te bouwen in de gemeente. Bilts Belang, ChristenUnie, Forza, PvdA, SGP, SP en VVD benadrukken in een gezamenlijke verklaring dat ze het vertrouwen in zowel wethouder Rost van Tonningen als in het college hebben verloren.



Forza noemt de gang van zaken "stuitend". Het college heeft de raad volgens de partij onjuist en onvolledig geÔnformeerd. "Er komen nog veel schriftelijke vragen van de oppositie, en als die niet afdoende beantwoord worden, sluit ik zelfs een raadsenquÍte niet uit", laat fractievoorzitter Peter Schlamilch weten.



De ChristenUnie vindt dat de transparantie en participatie waar het college zich op laat voorstaan "heel erg ver zoek" zijn. De PvdA zegt dat de coalitiepartijen alles doelbewust hebben doorgedrukt en noemt het een schande dat "met de kleinst mogelijke meerderheid is gekozen voor een te klein bad dat niet voldoet aan de gebruikerswensen."



De VVD stelt dat er bewust is gerommeld met cijfers en informatie en vindt het onbegrijpelijk dat een motie van wantrouwen tegen wethouder Rost van Tonningen donderdag niet werd gesteund door de overige collegeleden. "Daarmee is het hele college formeel medeplichtig aan het achterhouden van informatie", aldus de VVD.



SLEPENDE KWESTIE

De gemeenteraad koos donderdag met 14 tegen 13 stemmen voor het kleinere zwembad. Een motie van wantrouwen tegen Rost van Tonningen haalde het niet, maar werd door de voltallige oppositie gesteund. De wethouder maakte tijdens het debat excuses aan de raad voor het niet op tijd doorgeven van nieuwe financiŽle berekeningen over de zwembadplannen.



De discussie over het nieuwe zwembad verdeelt de Biltse gemeentepolitiek al langer. Eerder sneuvelden twee andere wethouders op het onderwerp. Rost van Tonningen is pas sinds oktober in functie.



Het zwembad in verkleinde vorm stuit op verzet van onder meer topwaterpoloclub Brandenburg. Die zou fors moeten inkrimpen of uitwijken naar een ander wedstrijdbad.



