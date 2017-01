Chinezen luiden in Leidsche Rijn jaar van de haan in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 08:15 uur | update: 08:15 uur

UTRECHT - Chinezen uit de hele provincie komen vanavond samen In bioscoop de Cinemec in Leidsche Rijn. Ze vieren dan het Chinees nieuwjaar.



Afgelopen zaterdag begon het jaar van de Haan. De bijeenkomst in Leidsche Rijn kan worden gezien als een soort nieuwjaarsreceptie, legt organisator Alex Shao uit. "Het wordt een netwerkborrel met ruim 250 mensen uit de regio Utrecht, ook bedrijven en politici." Daar wordt uiteraard heerlijk eten bij geserveerd. "Elke provincie in China heeft een specifieke eetcultuur, maar algemeen worden met nieuwjaar veel dumplings en vis gegeten."



Chinezen vieren het nieuwe jaar van oudsher uitbundig met een dagenlang feest. Wie buiten China woont doet enthousiast mee, maar uiteraard is het feest het mooist in China zelf, zegt Shao. "De familie komt bij elkaar en er worden cadauetjes uitgedeeld. Mensen moeten in China soms twee- tot drieduizend kilometer reizen naar hun geboorteplaats. Elk jaar worden tegen het eind van het jaar 150 miljoen reizen binnen China afgelegd."



Oliebollen zijn er niet bij in China, vuurwerk des te meer. Al staat de traditie van het zelf afsteken wel enigszins onder druk, zegt Shao. "Het wordt steeds vaker op een centrale plek georganiseerd."



