Kaasboer Dick Scheer wordt weerman

Foto: ANP Eugene C. Daams

ZEIST - Bijna 40 jaar is hij een vertrouwde verschijning geweest op de markt van Zeist, maar aan dat tijdperk is zaterdag een einde gekomen. Kaasboer Dick Scheer heeft zijn kraam gesloten. Nu hij met pensioen is heeft hij tijd om zich fulltime te storten op zijn tweede grote passie: het weer.



"Een beetje weemoedig voelde het wel", zegt Scheer over zijn laatste werkdag. "Je helpt de klanten en hebt dan toch de gedachte: in feite zien we elkaar nooit meer terug."



Het contact met de klanten gaat Scheer zeer missen. "Het waren eigenlijk gewoon familieleden. Het wel en wee krijg je te horen, ook de minder leuke dingen."



WEERWAARNEMER

Maar achter de geraniums zitten is er voor de 62-jarige Scheer niet bij. Hij streeft nu een carrière als weerman na. "In mijn vrije tijd houd ik sinds 1996 het weer bij. Op de radio hoorde ik toen een item over weerwaarnemers. Ik wist niet eens dat dat bestond, maar toen ben ik er ook mee begonnen."



Het weer kan voor een marktkoopman het verschil maken tussen een magere omzet en een topdag. "Zo is het bij mij ook in mijn bloed gekropen. Ik luister altijd naar goede weermannen en ik lees er ook veel over. Bij het KNMI schijnt een boek over het weer in mijn woonplaats Woudenberg te liggen, dat ga ik ook een keer bekijken."



Maar aan een weersvoorspelling op Radio M waagt Scheer zich niet. "Dan rijd ik jullie weerman Arie Verrips in de wielen en dat wil ik niet. Hij is veel beter dan ik."



Reacties van lezers Maar muizen zijn er weer gek op!! Arie Arie uit Utrecht | 30-01-2017 12:10 uur Van weer voorspellen heb ik geen kaas gegeten. Jan Muis uit Utrecht | 30-01-2017 10:04 uur

