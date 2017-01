Inschrijving SingelSwim start woensdag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 09:45 uur | update: 09:48 uur

In 2015 deed burgemeester Van Zanen mee. Foto: ANP

UTRECHT - De derde editie van de SingelSwim in Utrecht vindt plaats op zondag 18 juni. Vanaf aanstaande woensdag kunnen deelnemers zich inschrijven voor de zwemtocht door de Utrechtse singel.



Deelnemers verzamelen in Park Lepelenburg en worden per bus naar de startplek aan de Wittevrouwensingel gereden. Ze kunnen kiezen uit de afstanden 1200 meter en 2 kilometer.



De opbrengsten van de zwemsessie worden gebruikt voor onderzoek naar de zeldzame spierziekte FSHD. In Nederland hebben zo'n tweeduizend mensen die ziekte.



Deelnemers die zich voor 15 maart inschrijven betalen 75 euro. Voor studenten, leden van zwemverenigingen en kinderen is het inschrijfgeld 35 euro. Na 15 maart gaan de bedragen omhoog naar 100 en 50 euro. Ook is het de bedoeling dat de zwemmers zich laten sponsoren.



Vorig jaar deden zo'n driehonderd mensen mee. Zij haalden samen bijna 150.000 euro op.



