Hugo (10) uit Montfoort gaat naar EK snooker

maandag 30 januari 2017, 10:08 uur | update: 14:41 uur

Foto: Website Hugo van Houten

MONTFOORT/VLEUTEN - De in 2006 geboren Hugo van Houten heeft nu al een carrière als topsporter. De groep 7-scholier uit Montfoort gaat Nederland voor de tweede keer vertegenwoordigen op een internationaal snookertoernooi.



Hugo (10) is door de biljartbond uitgekozen om in maart mee te doen aan het EK Snookeren onder de 18. Dat wordt in maart gehouden op Cyprus.



"Dat is best speciaal aangezien hij hoogstwaarschijnlijk de jongste deelnemer zal zijn", zegt zijn trotse moeder. Vorig jaar deed Hugo ook al mee aan het WK onder de 18 in België.



TALENT

Hugo snookert al sinds hij 3 jaar oud is. Toen hij 7 was werd hij lid van Snookervereniging Utrecht (SU) in Vleuten. "We kunnen (en durven) inmiddels wel te zeggen dat hij aanstormend (internationaal) talent is."



Hij gaat naar Cyprus samen met zijn vader en begeleiders van de biljartbond.



