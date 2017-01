Verkiezingsdebat in Lombok over duurzaamheid

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 11:06 uur | update: 11:30 uur

Kamerlid Mei Li Vos is één van de aanwezigen. Foto: ANP

UTRECHT - Zes politici gaan maandagmiddag met elkaar in debat in de Utrechtse wijk Lombok. In aanloop naar de verkiezingen gaan ze in discussie over de onderwerpen elektrisch en duurzaam vervoer.



Locatie van het debat is Molen De Ster. Lombok loopt voorop als het gaat om duurzaam vervoer: in de wijk worden elektrische auto's opgeladen met energie uit zonnepanelen.



Aan het debat doen vier Kamerleden mee: Mei Li Vos (PvdA), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Eric Smaling (SP) en Barbara Visser (VVD). Ook zijn er twee kandidaat-Kamerleden: Wytske de Pater van het CDA en Matthijs Sienot van D66.



Het debat begint om 15.00 uur. Lot van Hooijdonk, de Utrechtse wethouder die verantwoordelijk is voor verkeer, milieu en duurzaamheid, is ook aanwezig.



