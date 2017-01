Auto slipt over oliespoor in Breukelen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 11:24 uur | update: 12:21 uur

Foto: Peters Hotnews

BREUKELEN - Op de Amelandseweg in Breukelen is een auto zwaar beschadigd geraakt na te zijn geslipt over een oliespoor.



Het ongeluk gebeurde in de buurt van de McDonalds. De automobilist verloor de macht over het stuur, tolde over de weg en raakte verschillende wegafzettingen.



Het oliespoor wordt door de gemeente opgeruimd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Neemt de verantwoordelijke wegbeheerder dan ook de financiële gevolgen voor zijn rekening!!! hans uit | 30-01-2017 14:36 uur

Nieuwsoverzicht