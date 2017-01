HU-studenten: bewakingscamera's na zoveelste pc-diefstal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 12:00 uur | update: 14:26 uur

Politie-onderzoek op de plek waar de pc's zijn gestolen. Foto: Ingezonden foto

UTRECHT - In een gebouw van de Hogeschool Utrecht (HU) zijn zondag meerdere dure iMac-computers gestolen. De afgelopen tijd werd al vaker apparatuur gestolen uit het pand aan de Bolognalaan op de Uithof.



In december werd ook al apparatuur gestolen. Bovendien verdwenen eerder deze maand twee computers, een laptop van een student en een camera uit het pand waar onder meer de School voor Journalistiek zit.



De HU zou extra beveiligingsmaatregelen hebben genomen, maar volgens sommigen onvoldoende. "Onze veiligheid wordt niet gewaarborgd", zegt een student die anoniem wil blijven.



Hij vindt het vreemd dat de HU geen bewakingscamera's ophangt. Bovendien zouden dieven doordeweeks overdag makkelijk het gebouw in kunnen.



De politie is op zoek naar getuigen van de computerroof. "Misschien zijn ze ergens te koop aangeboden of heeft iemand ze in een woning zien staan", zegt een politiewoordvoerder.



De directeur van de HU wil niet reageren op de inbraakgolf.



In oktober was ook al een grote diefstal bij de faculteit Beeldende Kunst van de HU aan het Rotsoord. Meer dan twintig iMacs werden toen gestolen. Van die diefstal werden wel bewakingsbeelden gemaakt, die zijn te zien geweest in Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht.



