Stel duikt de bosjes in voor zeldzame vlindereitjes

SOEST - Ze zijn nauwelijks met het blote oog te zien, maar een sleedoornbossage in Soest zit vol zeldzame vlindereitjes. De sleedoornpage, zoals de vlinder heet, is een bedreigde diersoort en komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor.



Remco Vos en Violet Middelman zijn zogenoemde vlinderspotters. Veel van hun vrije tijd besteden ze aan het zoeken naar vlinders en hun eitjes. De afgelopen weken hebben ze in Soest 165 eitjes van de sleedoornpage gevonden. "Je zoekt gewoon op kleine afwijkingen op de tak", zegt Remco. "Als je het eenmaal gezien hebt, dan weet je waar je op moet letten."



De eitjes van de sleedoornpage zijn wit en nauwelijks groter dan een speldenknop. De afgelopen jaren bleek Soest populair onder de vlindersoort, ieder jaar vinden ze meer eitjes van de bedreigde diersoort. "Geen idee waarom hij precies hier neergestreken is", zegt Remco. "Het is denk ik de combinatie van het gebied", zegt Remco doelend op de hoge bomen en de aanwezigheid van de struik sleedoorn.



Omdat de sleedoornpage op de lijst met bedreigde diersoorten staat, overleggen Remco en Violet van de Vlinderstichting regelmatig met de gemeente Soest. "Als zij gaan snoeien bellen ze eerst ons. Wij geven dan aan wat wel en niet mag", zegt Violet trots. In Soest zijn de vlindereitjes op twee plekken gezien. "Op beide plekken zijn tot nu toe 165 eitjes gevonden."



De eitjes zijn in de zomer van 2016 al door de vlinders in de bossen neergelegd. Naar verwachting ontpoppen die zich in de zomer tot een volwaardige sleedoornpage. "Het dier leeft dan ongeveer twee weken." De page is bruin/oranje van kleur en heeft een doorsnede van ongeveer zeven centimeter.



Overigens is het niet zo dat alle 165 eitjes uitkomen. "Volgens de Vlinderstichting komt ongeveer één op de tien eitjes uit. In de zomer zullen hier dus ongeveer zestien sleedoornpages vliegen."



