Moskee Leidsche Rijn neemt maatregelen na aanslag Québec

UTRECHT - De aanslag in Québec leidt bij sommige Nederlandse moskeeën tot bezorgdheid. Zo neemt het Islamitisch Cultureel Centrum in Leidsche Rijn extra veiligheidsmaatregelen.



"We zullen alerter zijn en we gaan persoonlijk bewaking instellen", zegt Abdelkader el Yandouzi, die blij is dat na overleg met de politie is besloten dat agenten extra gaan surveilleren.



OVERVECHT

Moskee Omar Al Farouq in Overvecht kondigde eerder maandag ook aan dat de deur op slot zou gaan tijdens het gebed, maar opvallend is dat medewerkers en bezoekers zelf daar (nog) niets van weten. De leiding van het gebedshuis kondigde de maatregelen aan samen met moskeeën uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.



"De moskee is een open gebouw dat een ieder op elk moment van de dag kan betreden en zijn/haar rust moet kunnen vinden", staat in een gemeenschappelijk persbericht. "Wij betreuren het daarom ten zeerste dat wij deze rigoureuze veiligheidsmaatregel moeten nemen."



Een RTV Utrecht-verslaggever die maandag langsging bij de moskee, merkte op dat niemand binnen in het gebouw op de hoogte was van de aangekondigde maatregelen. Het moskeebestuur is onbereikbaar.



BILTHOVEN

Een rondgang langs andere moskeeën in de provincie leert dat velen ervoor kiezen de deuren gewoon open te houden. "Wij zijn maar een kleine moskee", zegt Chaib El Hadoute van moskee Arrahman in Bilthoven. Wel wordt alle bezoekers en medewerkers gevraagd extra alert te zijn.



ZEIST

Moskee El Mottakien in Zeist is eveneens niet van plan de deuren te sluiten. "In deze gekke tijden moeten we wel opletten, maar ik kan uitsluiten dat we nog van gedachten veranderen."



NCTV

De Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV) adviseert geen extra maatregelen. "Indien nodig worden lokaal passende maatregelen getroffen."



Bij de aanslag in de Canadese stad kwamen zes mensen om het leven en raakten acht anderen gewond. De daders sloegen toe tijdens het avondgebed.



