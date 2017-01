Mark van der Maarel tot 2019 bij FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 13:33 uur | update: 14:44 uur

Foto: FCU Photo

UTRECHT - Mark van der Maarel heeft zijn contract bij FC Utrecht met twee seizoenen verlengd. De 27-jarige verdediger ligt nu tot de zomer van 2019 vast in de Galgenwaard. Hij heeft bovendien een optie voor nóg een jaar.



Van der Maarel maakte in de zomer van 2008 de overstap van Haarlem naar FC Utrecht. Inmiddels speelde hij meer dan 170 competitiewedstrijden voor de club.



"We zijn er blij mee dat we Mark langer aan ons hebben gebonden", zegt technisch manager Erik ten Hag. "Mark speelt altijd volledig in dienst van de ploeg en van de club en is bovendien, met zijn voortreffelijke inzicht en winnaarsmentaliteit, een belangrijke speler in de kleedkamer."



Vorige week al werd bekend dat het contract van aanvoerder Willem Janssen werd opengebroken en verlengd tot medio 2020.





