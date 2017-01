Weer grote naam in paleis Soestdijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 13:46 uur | update: 13:51 uur

Foto: APA Georg Hochmuth

BAARN - Zanger Van Morrison treedt deze zomer op in de tuin van paleis Soestdijk. Het is het eerste uit een reeks concerten die is aangekondigd onder de naam 'Royal Park Live'.



De 71-jarige Noord-Ierse zanger is bekend van hits als Brown Eyed Girl en Have I Told You Lately. Hij komt op zaterdag 8 juli naar Baarn. Hij combineert het optreden met het North Sea Jazz Festival, waar hij de dag erna op het programma staat.



Eerder traden Damien Rice en de Counting Crows op in de tuin van het paleis.



