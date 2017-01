Winterweer voorbij, snelwegen lopen vol

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 14:48 uur | update: 15:00 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De omslag van koud winterweer naar een periode van grijze, enigszins buiige dagen was maandag direct te merken op de snelwegen. Volgens verkeersinformatiedienst VID was het in de ochtendspits ongeveer twee keer zo druk als anders.



"De afgelopen week was het rustig op de wegen", zegt Monique Broekhuizen van de VID. "Ook wat het weer betreft. Het was droog en zonnig. Deze week wordt het afstand houden tijdens de regenbuien, want bij regen zijn de files sowieso langer dan normaal."



Op het hoogtepunt stond het verkeer maandagmorgen vast over een totale lengte van 650 kilometer. De grootste knelpunten zaten rond Hoevelaken, waar een ongeluk was gebeurd, en op de A27.



Het einde van de vorst betekent volgens de VID overigens ook dat er minder schade aan het wegdek te verwachten valt. Vooral de groeven in de zogenoemde ZOAB-wegen zijn gevoelig voor bevriezing. Reparaties zijn kostbaar en zorgen voor overlast in het verkeer.



