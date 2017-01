Gesprongen waterleiding bij Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt gerepareerd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 15:29 uur | update: 15:41 uur

De kade langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, vorige week. Foto: De Stichtse Rijnlanden

OUDEWATER - Vitens is begonnen met de reparatie van de waterleiding in Oudewater. Donderdag ontstond een breuk in een leiding in de buurt van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, waardoor leidingwater de rivier in stroomde.



Het waterschap verlaagde aanvankelijk het waterpeil in de waterweg met vijf centimeter om de druk op de kade bij de Oude Hekendorperweg te verminderen. Door het lek was namelijk grond uit de waterkering weggespoeld. Bij nadere inspectie bleek dat er geen gevaar is geweest voor de stabiliteit van de kade.



Direct na de ontdekking van de gesprongen leiding heeft Vitens de hoofdwaterleiding afgesloten. Hoelang de reparatie precies gaat duren is nog niet duidelijk.



