Wachtlijst Pieter Baan Centrum vertraagt rechtszaak hakbijlmoord

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 15:49 uur | update: 16:18 uur

Het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Foto: ANP

UTRECHT - De rechtszaak tegen de Utrechter die heeft bekend dat hij zijn partner met een hakmes heeft omgebracht gaat begin april verder. Eerst moet de verdachte een hersenonderzoek ondergaan, omdat hij ooit in coma heeft gelegen en mogelijk hersenletsel heeft.



De rechtbank stemde eerder al in met het onderzoek. Door een wachtlijst bij het Pieter Baan Centrum kan hij daar echter pas eind februari terecht.



VLEESBIJL

De verdachte heeft toegegeven dat hij op 23 juni vorig jaar zijn partner Anjana Nagessar uit Utrecht om het leven heeft gebracht in hun flat aan de Klipspringerdreef. Dat deed de toen 64-jarige man waarschijnlijk met een vleesbijl.



Volgens de advocaat zag de woonkamer er na het delict afschuwelijk uit. De man heeft meerdere keren op de vrouw ingehakt. Ze had verwondingen in haar in nek, hals, gezicht, hoofd en armen. De man werd aangehouden in de flat in de de wijk Overvecht.



INHOUDELIJK

De inhoudelijke behandeling van de zaak kan pas beginnen als het onderzoek naar de verdachte in het Pieter Baan Centrum is afgerond. Op 7 april is de volgende pro-formazitting. De rechtbank gaat op 3 juli inhoudelijk op de zaak in.



