U-OV: "Lijn 78 in Bilthoven wordt te weinig gebruikt"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 16:54 uur | update: 17:26 uur

Foto: RTV Utrecht/Peter Knieriem

BILTHOVEN - Busvervoerder U-OV is niet van plan de nieuwe dienstregeling in Bilthoven aan te passen. Volgens het bedrijf verdwijnen een aantal lijnen en haltes simpelweg omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.



"Uit onze analyse blijkt dat lijn 78 in de avonduren en op zondag gemiddeld door net meer dan één reiziger per rit wordt gebruikt. Het opheffen van deze tijdelijke uitbreiding creëert ruimte die we inzetten op andere plekken om zo meer mensen beter te kunnen bedienen", zegt U-OV.



Het bedrijf reageert op inwoners die zich zorgen maken over de plannen van U-OV en de provincie. Die willen per 1 juli een nieuwe dienstregeling in Bilthoven. Buslijn 78 wordt 's avonds en in het weekend geschrapt. Ook bus 77 rijdt vanaf 1 juli niet meer door De Leijen.



PETITIE

Volgens Herman Kramer, die een petitie is gestart tegen de nieuwe dienstregeling, gaan mensen daar last van krijgen. "Het betekent met name voor ouderen en mensen met een beperking dat ze gedwongen worden om kilometers te lopen naar vervangend vervoer."



"Dan blijf ik dus gewoon thuis. Dan ga je niet meer", laat de 81-jarige Els de Bouter weten. "Ik moet straks bijna 1,5 kilometer lopen en dan nog door die tunnel. Dat kan ik nooit."



Herman de Kramer heeft inmiddels al meer dan honderd handtekeningen ontvangen. Hij verwacht dat daar de komende maanden nog heel wat bijkomen. Ook de lokale politiek is wakker geschud. Zo heeft GroenLinks al vragen over de nieuwe dienstregeling gesteld aan het college.



VOORSTEL

Volgens U-OV is het nieuwe vervoerplan niet definitief, maar een voorstel. Mocht er heel veel kritiek komen dan worden er mogelijk aanpassing gedaan. "We zijn juist blij met reacties, sterker nog: we vragen er actief om via onze kanalen en die van de provincie."



"Als de reacties ontvangen via de digitale enquête aanleiding geven om ons voorstel te heroverwegen, dan doen we dat uiteraard."



Opvallend is dat de buswijzigingen in Bilthoven aanvankelijk nog niet in de enquête zaten. Inmiddels is dat wel het geval.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht