Omgaan met dementen lastig, maar steeds vaker nodig

Foto: ANP

AMERSFOORT - De meeste Nederlanders weten niet hoe ze iemand met dementie kunnen herkennen of helpen. Dat blijkt uit een enquête van de organisatie Samen Dementievriendelijk in Amersfoort.



In Nederland leven nu naar schatting 260.000 mensen met dementie, maar dat aantal stijgt razendsnel. Volgens Samen Dementievriendelijk bereiken we binnen een paar jaar de half miljoen.



Voor de organisatie is het aanleiding een campagne te starten. Met filmpjes en korte cursussen willen ze Nederland voorbereiden op de hulpvraag van dementerenden. In de video's is te zien hoe mensen reageren wanneer acteurs doen alsof ze hun huis niet kunnen vinden, moeite hebben met betalen of op een andere manier zogenaamd in de war zijn.



