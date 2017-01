Hiep hiep hoera voor prinses Beatrix

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 06:02 uur | update: 06:11 uur

Prinses Beatrix in 1963 op kasteel Drakensteyn. Foto:

LAGE VUURSCHE - Prinses Beatrix viert dinsdag haar 79e verjaardag. De voormalig koningin woont in Lage Vuursche op kasteel Drakensteyn, waar ze na haar aftreden in 2013 ging wonen.



Haar agenda is minder gevuld met verplichte nummers dan toen ze nog staatshoofd was. Ze is nog steeds wel bij het wekelijks overleg op paleis Noordeinde en daar steekt Beatrix nog regelmatig haar hand op als wordt gevraagd wie naar een evenement wil gaan.



Kunst en cultuur hebben haar voorkeur. Maar ook om maatschappelijke problemen bekommert ze zich nog steeds.



De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de aanwezigheid van de prinses bij de jaarlijkse winterfotosessie eind februari in Lech niet gemeld. Maar de verwachting is dat ze ook dit jaar naar Oostenrijk zal afreizen.





