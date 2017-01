Wetenschappelijke zorgen om Amerikaans inreisverbod

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 06:13 uur | update: 06:27 uur

Demonstranten in New York. Foto: ANP

UTRECHT - De immigratiebeperkingen in de Verenigde Staten hebben grote gevolgen voor de wetenschap. Dat stellen de universiteiten in Nederland, waaronder de Universiteit Utrecht.



Voor de wetenschap is mobiliteit van wetenschappers over landsgrenzen heen zeer belangrijk, zeggen ze. Het zorgt ervoor dat universiteiten wetenschappelijk talent van over de hele wereld kunnen aantrekken. Door de ban zou de Amerikaanse wetenschap worden afgesloten van en voor wetenschappelijk talent.



TRUMP

De Europese universiteiten willen dat Trump zijn maatregelen snel intrekt of zo aanpast dat het vrije verkeer van personen en kennis niet langer in gevaar komt. Maar dat scenario lijkt niet waarschijnlijk.



President Trump heeft juist waarnemend minister van Justitie, Sally Yates, ontslagen nadat zij zich had uitgesproken tegen het inreisverbod voor vluchtelingen uit zeven islamitische landen.



Yates had de juristen van haar ministerie opgedragen om Trumps inreisverbod voor vluchtelingen niet te verdedigen in de rechtbank. De minister schreef in een memo dat ze er niet van overtuigd was dat het decreet van Trump rechtmatig is.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht