Steeds minder vis in Vinkeveense Plassen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 06:56 uur | update: 07:13 uur

Foto: ANP Koen Suyk

VINKEVEEN - De lage visstand in de Vinkeveense Plassen wordt veroorzaakt door sportvissers. Dat zegt de lokale duikvereniging.



Volgens de duikers gaan de vissers niet goed om met de natuur; zo zouden gevangen vissen lang niet altijd teruggegooid worden. Maar hengelaars denken dat het echte probleem hem zit in de kwaliteit van het water.



"Er zitten te weinig voedselstoffen in het water en daarom is er steeds minder jongbroed aanwezig. Als het water nog meer helder gaat worden, met minder voedsel erin, dan kunnen er totale vissoorten gaan verdwijnen", aldus een bezorgde sportvisser.



In Mijdrecht wordt er dinsdagavond een informatiebijeenkomst over de kwestie gehouden. Er wordt dan vooral gesproken over de waterkwaliteit van de Vinkeveense plassen.



