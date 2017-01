"Wielrenners met motortje actief tijdens Utrechtse Tourstart"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 07:31 uur | update: 08:01 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In 2015 hebben wielrenners tijdens de proloog van de Tour de France in Utrecht mogelijk mechanische doping gebruikt. In sommige fietsen zou een motortje hebben gezeten. Dat zegt de voormalig directeur van het Franse antidopingagentschap, Jean-Pierre Verdy, in het Amerikaanse televisieprogramma 60 minutes van CBS.



In totaal zouden twaalf wielrenners hebben gesjoemeld met hun materiaal. Om welke renners het gaat, wordt niet duidelijk in de reportage. In de wielerwereld wordt wel aandachtig gekeken naar Team Sky.



CBS meldt dat Franse autoriteiten hebben geconstateed dat de fietsen van Sky 800 gram zwaarder waren dan de rest van de fietsen bij de Tourstart in 2015. Dat zou kunnen duiden op het gebruik van motortjes in de fiets.



Sky heeft dat direct tegengesproken. Het extra gewicht zou volgens een woordvoerder te wijten zijn aan aerodynamica.



