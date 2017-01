Veenendaals koor viert 75e verjaardag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 07:20 uur | update: 08:48 uur

Foto: COV Veenendaal Facebook

VEENENDAAL - Een bijzondere verjaardag in Veenendaal. De Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal bestaat dinsdag namelijk precies 75 jaar.



Het is in 1942 opgericht en het eerste echte optreden was in 1945 in een kerk in Veenendaal. "Heel bijzonder dat het in de oorlog is opgericht. Toen werd er vooral gezongen in het ziekenhuis of in kerken, omdat zingen voor publiek niet mogelijk was", aldus voorzitter Cor Laan.



In al die jaren werkt het koor nu met de vijfde dirigent. Dat vinden veel leden bijzonder omdat er bij andere koren veel meer wisselingen plaatsvinden.



COV Veenendaal viert het 75-jarige bestaan met een besloten feestavond met een concert, voor vrienden en voormalige leden. Ook gaan alle leden met elkaar op jubileumreis naar Maastricht.









