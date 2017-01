"Arrestant overleden door cocaïne én aanhouding"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 08:21 uur | update: 13:40 uur

Foto: Door familie beschikbaar gesteld aan RTV Utrecht

AMERSFOORT - Bertus de Man is overleden door een combinatie van overmatig cocaïne-gebruik en het tumult dat is ontstaan bij zijn aanhouding. Daardoor kreeg hij problemen met zijn hart en is de 30-jarige Nijkerker overleden. Dat stelt patholoog Frank van de Goot, die is ingeschakeld door de familie.



Van de Goot zegt dat Bertus geen gebroken botten heeft. Ook de bewering dat zijn nek zou zijn gebroken klopt volgens de patholoog niet.



Familie De Man had nog veel vragen over de dood van Bertus en schakelde daarom zelf de patholoog in. De conclusie van het OM, dat Bertus zou zijn overleden door een cocaïnevergifting, klopte volgens de nabestaanden niet. De uitslag van de contra-expertise lijkt dit te onderschrijven, schrijft de advocaat van de familie in een verklaring.



VOORBARIG

Volgens advocaat Arjan Syrier zijn de uitlatingen van het OM over de doodsoorzaak van Bertus de Man te voorbarig en te stellig geweest. "De conclusies dat het overlijden wordt verklaard door een overdosis cocaïne en dat bij de aanhouding toegepast geweld niet van invloed is geweest op de dood, blijken onjuist te zijn", aldus Syrier.



De familie wacht nu af wat het onderzoek van de Rijksrecherche gaat opleveren. "En dan gaan we kijken hoe de bevindingen van Frank van de Goot zijn te rijmen met wat er in het dossier van de Rijksrecherche komt te staan", aldus Syrier.



Als het OM niemand gaat vervolgen, zou het volgens Syrier denkbaar kunnen zijn dat de familie een klacht gaat indienen bij het Gerechtshof.







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Reacties van lezers Wie heeft zijn eigen gezondheid (cocaine) en daarbij ook zijn leven (gevaarlijk rijden onder invloed) in gevaar gebracht, als de schuldvraag beantwoord moet worden? Wie heeft de veiligheid en gezondheid in gevaar gebracht voor andere weggebruikers? Wie heeft voorkomen dat de overige weggebruikers gespaard zijn gebleven? U mag die vragen zelf beantwoorden. A El Allachi uit Amersfoort | 31-01-2017 13:08 uur Maar familie zei ook dat nek gebroken was.Zie hier er toch niks over in staan. Carla uit Vianen | 31-01-2017 12:57 uur Heeft de familie zelf advocaat en patholoog ingeschakeld of hebben zij zichzelf aangeboden voor de publiciteit en/of no cure no pay? Dat zou ik graag willen weten. Jolanda uit Bunnik | 31-01-2017 11:14 uur Het was inderdaad beter geweest als deze stijf van de drugs staande automobilist een dodelijk ongeval veroorzaakt had.Zodat iedereen had kunnen jammeren over Politie die er nooit is.Nu hebben oplettende wetsdienaren hem op grond van gevaarlijk verkeersgedrag aangehouden,waarbij hij totaal door het lint ging,en door de drugs het hart het begaf,Spug en scheld vooral op de politie,zij zijn tenslotte de schuld dat iemand stijf van de cocaïne de weg op gaat. HELLEHOND uit DUIVELSKROCHT | 31-01-2017 11:03 uur Dus de conclusie van het onderzoek is: als hij geen coke had gesnoven en geen stampij had gemaakt bij zijn aanhouding was er niets gebeurd ....... deelt de familie die mening ook of vinden zijn drugsgebruik en verzet tegen de politie eigenlijk best wel kunnen ....? Ik namelijk niet! P. uit Utrecht | 31-01-2017 10:59 uur Gevalletje "De val van een hoog gebouw was niet dodelijk, het was het neerkomen op de grond!" Doodsoorzaak: overdosis coke en de gevolgen van zijn eigen keuzes Thomas uit Utrecht | 31-01-2017 10:37 uur Overmatig cocaïne-gebruik is, als enige echt meetbare factor, als doodsoorzaak hiermee door beide onderzoeken WEL onderschreven. Het tumult bij de aanhouding klopt ook, mede volgens getuigen. Van grof geweld of zelfs verwurging, zoals de beschuldiging eerder luidde, is geen sprake meer, anders was dat beslist met nadruk benoemd door v/d Goot, want dat was ook de insteek. Hopelijk heeft de familie hier eindelijk vrede mee, want wat er verder ook gaat gebeuren, Bertus krijgt zij er nooit meer mee terug. Erik uit Leusden | 31-01-2017 10:23 uur Dat er geweld gebruikt werd bij zijn arrestatie, had hij ook aan zichzelf te danken. Maar ik snap die advocaat wel, hij verdient er zijn geld mee. JD uit Utrecht | 31-01-2017 10:02 uur Ik snap best dat de familie verdriet heeft, maar ook deze contra-expertise laat dus zien dat de Man door eigen toedoen is overleden. Als we in de toekomst als Nederlandse bevolking besluiten dat we voortaan niet meer willen dat de politie ingrijpt als iemand die stijf van de cocaïne staat zich misdraagt, dan kan dit voorkomen worden. Tot die tijd zou ik zeggen: gebruik geen verboden middelen. Lombok uit Utrecht | 31-01-2017 09:47 uur Zelf de cocaine gebruikt en zelf tumult (ontvluchten aan zijn controle) veroorzaakt en zelf verzet gepleegd. Blijft over: is er wel of geen proportioneel geweld gebruikt bij de aanhouding. Oorzaak en gevolg. Over het gebruikte geweld zal nog wel een een uitslag komen van dit onderzoek. Kobus uit Utrecht | 31-01-2017 09:35 uur

