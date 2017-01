Raadsels in werfkelder over Utrechtse historie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 10:43 uur | update: 10:48 uur

UTRECHT - In een Utrechtse werfkelder opent deze week een nieuwe attractie die groepen vrienden en collega's wegwijs maakt in de geschiedenis van de stad. 'Het Scriptorium' is een zogenoemde live action game, waarbij deelnemers een kluiscode moeten zien te kraken.



De schaarsverlichte werfkelder staat vol met antieke spullen en koffers. Acteurs leggen uit dat de bewoonster, madame Belle de Fleurdelis, over zestig minuten twee diamanten uit een kluis nodig heeft. De code van de kluis is te achterhalen door koffers met geheimen te openen en puzzels op te lossen. Samenwerking is het sleutelwoord.



De raadsels leiden de deelnemers langs de historie en legendes van Utrecht, die terug gaan tot in de Romeinse tijd. Op een scherm zijn filmpjes te zien over markante figuren uit de stad en hun verhalen. Zo komen onder meer de van tulpenbollen bezeten apotheker Willem van der Kemp en de beul van Utrecht Johann Conrad Diepenbrock aan bod.



Het Scriptorium opent op 2 februari de deuren.



