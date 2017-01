Twintig jaar cel voor liquidatie IJsselstein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 13:24 uur | update: 14:14 uur

Politieonderzoek na de moord op IJsselsteiner Samir Erraghib. Foto: Koen Laureij

IJSSELSTEIN - De mannen die terecht stonden voor de gruwelijke liquidatie in IJsselstein moeten twintig jaar de gevangenis in. DNA-sporen, bivakmutsen en schotresten zijn volgens de rechters voldoende bewijs dat het tweetal schuldig is aan een goed voorbereide moord op IJsselsteiner Samir Erraghib.



De veroordeelden zijn Bowy T. uit Rosmalen en Abdelghani el H. uit Vianen. De jonge mannen leerden elkaar kennen in de jeugdgevangenis. Justitie heeft nog geen motief voor de afrekening ontdekt. T. heeft sinds zijn arrestatie nog geen woord gezegd over de dood van Erraghib of zijn rol daarin. El H. ontkent dat hij betrokken is.



ENORM LEED

Erraghib werd vorig jaar bij zijn huis doodgeschoten, voor de ogen van zijn dochtertje dat naast hem in de auto zat. Volgens de rechtbank liep het toen 7-jarige meisje zware psychische schade op en is het leed bij de nabestaanden enorm. Daarom wordt de veroordeelden behalve een lange celstraf ook ruim 60.000 euro schadevergoeding opgelegd.



Met de opgelegde straf volgt de rechter de eis van het OM. De advocaat van de nabestaanden zegt tegen RTV Utrecht dat de familie tevreden is over de uitspraak, ook al neemt die het verdriet niet weg. De advocaat van Bowy T. is teleurgesteld over het vonnis en overweegt een hoger beroep.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht