Zeven jaar cel voor bizarre ripdeal met dodelijke afloop

Foto: Lex van Lieshout, ANP

EEMNES - Een dodelijk afgelopen 'ripdeal' bij De Witte Bergen langs de A1 bij Eemnes komt twee mannen op een gevangenisstraf van zeven jaar te staan. Volgens de rechtbank zijn ze schuldig aan het zwaar mishandelen van de 57-jarige Gerrit Boers.



De veroordeelden zijn de 29-jarige zoon van het slachtoffer en een 36-jarige familievriend. Justitie had 11 en 8 jaar cel geŽist, maar de rechters zagen geen bewijs voor moord of doodslag. Wel was er volgens het vonnis sprake van een vooropgezet plan om Boers letsel toe te brengen.



GELOOFWAARDIG

De mannen hebben toegegeven dat de mishandeling opgezet spel was. Het drietal zou in Noorwegen een partij hennep verkopen en probeerde de drugs achterover te drukken door te doen alsof Boers beroofd was. Zijn verwondingen moesten het verhaal geloofwaardig maken. De klappen werden de man uiteindelijk fataal.



Boers werd in de zomer van 2015 door zijn zoon naar een ziekenhuis in Den Haag gebracht. Hij had urenlang zwaargewond op de achterbank van een auto gelegen, nadat hij bij hotel De Witte Bergen met een honkbalknuppel was neergeslagen. Na een aantal weken in coma te hebben gelegen overleed Boers.



